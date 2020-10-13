المريمي يكشف حقيقة زيارة صالح لتركيا

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

13 October, 2020

نفي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي ما تردد حول زيارة رئيس المجلس عقيلة صالح لتركيا.

وقال المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وأن صالح لم يؤدي أي زيارة لتركيا.

وكان صالح أكد في تصريحات سابقة على أهمية وجوب وقف الاعتداء التركي على أراضي ليبيا وبين أنه عندما تأتي لليبيا سلطة جديدة معترف بها دوليًا ستطلب من الأتراك الرحيل وستقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات التي أبرمت معهم.