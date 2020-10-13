وليامز تأمل في أن يكون هدف المشاركين في الحوار الليبي بتونس هو مصلحة ليبيا

أخبار ليبيا24

أعربت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، عن أملها في أن يكون هدف المشاركون في الحوار الليبي بتونس مطلع شهر نوفمبر خدمة بلدهم وليس مستقبلهم السياسي.

وأكدت، بعد لقائها الإثنين، مع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن الشرط للمشاركة في حوار تونس هو التخلي عن المطالبة بتولي مناصب حكومية عليا، ويشمل ذلك المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء والوزارات ومختلف المناصب السيادية، موضحة أن هدف الاجتماع هو التوصل لإجراء انتخابات وطنية.

وأشادت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة بما وصفته بالإرادة الصادقة لدى مختلف الفرقاء الليبيين من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

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