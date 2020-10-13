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مصطفى عبدالجليل: لو عاد الزمان بي لاستعنت باليهود والصليبيين للإطاحة بالقذافي وإنجاح فبراير

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل، إنه “لو عاد به الزمان مرة أخرى، لبذل كل ما في وسعه للإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي، حتى لو وصل به الأمر للاستعانة بالصليبين واليهود”.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات صحفية، أنه كان مهتم جدا بالإطاحة بالقذافي، مؤكدا أنه يعلم جيدا أن هذا يزيد هجوم أتباع أنصار القذافي عليه لموقفه هذا.

وأكد عبد الجليل، أنه استعان بجماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أنه لو عاد به الزمان لذلك التاريخ وتلك الظروف، ولو كان أحد في موقفه، لاستعان بأي شخص حتى لو كان يهودي ضد القذافي، على حد قوله.

وزعم عبد الجليل أن الإطاحة بالزعيم الراحل كانت مسألة حياة أو موت بالنسبة له، مضيفا أنه قد يستعين بالصليبين واليهود، وحشد المعارضين من الليبيين للإطاحة بالقذافي، وإنجاح نكبة فبراير.

وكانت قد كشفت إحدى الرسائل السرية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن عبدالجليل طلب بقاء قوات الناتو في ليبيا لحماية نكبة فبراير.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • مرخي التكة عريان الترمة هالوسخ سبب نكبة الليبين لانه كان دمية في يد ابوختالة ومن معه وقبض ثمن خيانته لبلده ويعيش في الخارج لا ازمات ولا نقص سيولة نحن الليبيون لو يعود الزمن نمرجولك كبدك وكبد اللي خلفوك – قانون الجواز والطلاق باطل يا فرحة امك بيك اخ كان نحصلوا عليك 4 عبيد نركبوهم فوقك

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