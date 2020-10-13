مصطفى عبدالجليل: لو عاد الزمان بي لاستعنت باليهود والصليبيين للإطاحة بالقذافي وإنجاح فبراير

قال رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل، إنه “لو عاد به الزمان مرة أخرى، لبذل كل ما في وسعه للإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي، حتى لو وصل به الأمر للاستعانة بالصليبين واليهود”.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات صحفية، أنه كان مهتم جدا بالإطاحة بالقذافي، مؤكدا أنه يعلم جيدا أن هذا يزيد هجوم أتباع أنصار القذافي عليه لموقفه هذا.

وأكد عبد الجليل، أنه استعان بجماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أنه لو عاد به الزمان لذلك التاريخ وتلك الظروف، ولو كان أحد في موقفه، لاستعان بأي شخص حتى لو كان يهودي ضد القذافي، على حد قوله.

وزعم عبد الجليل أن الإطاحة بالزعيم الراحل كانت مسألة حياة أو موت بالنسبة له، مضيفا أنه قد يستعين بالصليبين واليهود، وحشد المعارضين من الليبيين للإطاحة بالقذافي، وإنجاح نكبة فبراير.

وكانت قد كشفت إحدى الرسائل السرية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن عبدالجليل طلب بقاء قوات الناتو في ليبيا لحماية نكبة فبراير.

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