بعد تحرير مواطنيها.. الهند تشكر “شيوخ قبائل ليبيا”

قدمّت السلطات الهندية، الشكر للجانب الليبي، وخاصة شيوخ القبائل، على الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل ضمن الإفراج عن المواطنين الهنود السبعة الذي تعرضوا للاختطاف في منطقة “الشويرف”، منتصف سبتمبر الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية الهندية أن المواطنين الهنود السبعة، وصلوا إلى البريقة بعد إطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية جيدة، وسيبقون في مقر الشركة لبعض الوقت قبل إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للعودة إلى ديارهم.

وأشارت نيودلهي إلى أن المفاوضات التي أسفرت عن إطلاق سراح المختطفين، اتسمت بالحساسية البالغة وواجهت تحديات بسبب بعض التضارب في مواقف الطرف الآخر، مقدّرة الدور البارز الذي لعبته القبائل المحلية.

وكان هؤلاء الهنود السبعة الذين يعملون في شركة الشعلة المضيئة البريقة، قد تعرضوا للاختطاف أثناء توجههم إلى مطار طرابلس للذهاب إلى الهند.

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