القويري ينتقد استغلال سياسيو ليبيا لأزمات المواطن للترويج لأنفسهم

انتقد رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية الأسبق عمر القويري ، أغلب السياسيين على الساحة في ليبيا ، مشيرا إلى أنهم يستغلون معاناة المواطن للترويج لأنفسهم عبر عدة شعارات ومن أبرزها حل مشكلة الكهرباء والماء وتوفير السيولة.

وأضاف القويري في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “ومن أبراج دبي، و4000 دينار مرتب، ومرسيدس تجيب في الخبزة،الى غير يا سويدي ردوها كي ما لقيتوها”

وختم منشوره قائلًأ: “ومازال مش متحشمين على وجوههم ويرغبون في الاستمرار بالعمل السياسي والتعيين في مناصب حساسة، مردفًا و الأسوأ أن بعض الشعب يصفق أو يصوت لهم.

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