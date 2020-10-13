«ميرفت السويحلي»: الليبيون أغبياء لأنهم يستجيبون لمسارات الحوار المتعددة

قالت الناشطة السياسية من مصراتة، ميرفت السويحلي، إن “العالم يحاول تمزيق ليبيا بتعدد مسارات الحوار لتشتيت الليبيين”.

وأضافت «السويحلي»، في منشور له عبر حسابها على فيسبوك، “وللأسف الليبيين بغبائهم يستجيبوا لهذا الغباء هو من يهزم الأوطان وليس فقط الخيانة”.

جدير بالذكر، أنه كان من المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف خلال الشهر الجاري اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية، وبالتحديد مجلسي النواب والدولة الاستشاري، لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، تقديم استقالته خلال الشهر ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات، إلا أن مصادر إعلامية عدة أكدت أن هناك اتجاه إلى نقل الاجتماع إلى مدينة جربة في تونس بسبب إجراءات التأشيرات الخاصة بالوفود.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.