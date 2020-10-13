صالح يبحث مع وفد من قبيلة الزوية التطورات في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وفد مجلس قبيلة الزوية الذي ضم مشائخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة زوية من مدن الكفرة وتازربو واجخره واجدابيا وبنغازي بحضور عضو مجلس النواب عن تازربو محمد دومه ووزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومساعي صالح لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق العدالة والمساواة بين الليبيين والأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد مجلس قبيلة زوية على دعمهم الكامل لصالح لإنهاء الأزمة الليبية، كما قدم المجلس درع لصالح تقديراً لجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.