استعدادا لمؤتمر سرت الثاني.. البلدية تعقد اجتماع تشاوري

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر سرت الثاني اجتماعا تشاوري في البلدية

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمد الأميل إن الاجتماع خصص لبحث عدد من الموضوعات اللازمة لاتخاذ الترتيبات بشأن استقبال فعاليات مؤتمر سرت الثاني المزمع عقدة يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري

وأوضح الأميل أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تكليف مسؤولي الشركات وقطاع التعليم بإعداد الاحتياجات اللازمة بالخصوص وعرضها في اجتماع موسع غدا مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر لاتخاذ ما يلزم بالخصوص وتشكيل لجان عمل تتولى مهامها في الأعداد

هذا وستعقد اللجنة التحضيرية لمؤتمر سرت الثاني اليوم الثلاثاء أول اجتماع لها الساعة العاشرة صباحا وكذلك عقد اجتماع موسع مع مسؤولي عدد من القطاعات والشركات الخدمية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ببلدية سرت

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