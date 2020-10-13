“شكشك” يُطالب “الكهرباء” بالردّ على استفهامات حول مشاريع سابقة

خاطب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء؛ بضرورة الردّ على مكاتبات الديوان المتعلقة بالقرارات والمشاريع السابقة، بـ”سرعة ووضوح”.

وتمثلت هذه المكاتبات في توضيح أسباب احتفاظ مجلس إدارة الشركة بموافقة الديوان بشأن منح الإذن بالتعاقد مع شركة “GE” تنفيذ شركة “جالك”، لإنشاء محطة توليد شرق طرابلس، دون توقيع العقد، إضافة إلى أسباب اختفاء عرض الوحدات المجرورة الذي عرض على الديوان عام 2019، والإجراءات المتخذة تجاه شركة “جيسكو”؛ بسبب عدم التزامها ببنود عقد إنشاء محطة أوباري.

وأشار الكتاب إلى الإجراءات المتخذة مع شركة “سيمنس” وشركة “انكا”، بشأن ضرورة البدء في تنفيذ مشروعي غرب طرابلس ومصراتة، خلال أجل أقصاه 20 يوما تنتهي في الـ27 من سبتمبر المنصرم.

وطالب “شكشك” بضرورة توضيح أسباب التأخير في استكمال إجراءات التفاوض مع شركة الحديد والصلب في موضوع صيانة وتشغيل محطة كهرباء الشركة، والتي كانت تستهدف إضافة نحو 300 ميجاوات للشبكة العامة من هذه المحطات.

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