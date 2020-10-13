عبد الجليل يعترف بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس على أيدي مليشيا ابوعبيدة بن الجراح

اعترف رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل، أن مليشيا ما يسمى بـ” ابوعبيدة بن الجراح” بقيادة أحمد بوختالة هي من قتلت اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه

وقال عبد الجليل، في تصريحات إعلامية، خضعت للتحقيق في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، وغيري لم يتقدموا للتحقيق، على حد قوله

وزعم عبد الجليل أن الاتهامات والتسريبات التي كشفت مؤخرا من ضمن مناكفات الإدارة الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين

وكشفت رسائل البريد الإلكتروني لوزير الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي رفع عنها السرية أن عبد الجليل كان يتخابر مع الولايات المتحدة بانتظام خلال أحداث 2011، ويرسل لها تفاصيل اجتماعاته أول بأول، ويمدها بكل ما ترغب في معرفته حول الشأن الليبي.

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