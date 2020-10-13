شركة مليتة تبحث استئناف إنشاء خط غاز مغذٍّ لمحطة تحلية المياه في زوارة

بحثت شركة مليتة للنفط والغاز إجراءات استئناف مشروع إنشاء خط الغاز الطبيعي المغذي لمحطة تحلية المياه في مدينة زوارة، الذي توقف لفترة طويلة بسبب تفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي إدارات الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط، أمس الإثنين، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد المجتمعون أهمية المشروع في دعم المدن والمناطق المجاورة لمواقع عمليات الشركة، إذ أشارت إدارة المشاريع بالشركة إلى بذل المزيد من الجهود لغرض استئناف العمل، والتقيد بالجدول الزمني واستكمال المشروع في أقرب وقت.

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وأوضحت الإدارة أن أي تأخير إضافي لن يكون مقبولا، خصوصا أن هذا المشروع بدأ العمل به منذ فترة ليست بالقصيرة.

واتفق على عقد اجتماعات مماثلة نصف شهرية للوقوف على آخر المستجدات بهذا المشروع، وما اتخذه المقاول من إجراءات في سبيل استئناف العمل واستكمال المشروع.

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