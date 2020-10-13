الفلاح: ما قام به المجلس الانتقالي هو عمل فاسد أوقع البلاد في 11 سنة من القتل

قال الباحث السياسي علام الفلاح إنه “كان على رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل أن يخرج بالاعتذار، وأن يدعي أنه قد تم التغرير به أو تعرض للخداع، لا أن يسرد ماذا قال له الإرهابي المقيم في تركيا عبدالحكيم بلحاج، والحصادي وجماعة درنة المتطرفين.

جاء ذلك ردا على تصريحات عبدالجليل، بأن الليبيين أتباع الزعيم الراحل معمر القذافي هم أخطر على ليبيا من جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه لو عاد الزمان به لاستعان باليهود والصليبيين للإطاحة بالقذافي وإنجاح نكبة فبراير.

وأكد الفلاح أن كلام عبد الجليل عاطفي، وأن النية الصالحة لا تفسد العمل الفاسد، وأن ما قام به ما يسمى بالمجلس الانتقالي هو عمل فاسد، أوقع البلاد في 11 سنة من القتل.

وتعجب الفلاح من ادعاء عبد الجليل أنه كان مهددا، متسائلا، إن كان عدد أعضاء المجلس 50 فردا، ليتهم دفعوا بأنفسهم للقتل في سبيل أن يحيا الليبيين.

وأضاف الفلاح، أن عبد الجليل يدعي أنه يحاول أن ينزع الغل من قلوب الليبيين، في حين أنه بدأ بهجاء النظام الجماهيري وأشخاص مهجرين منذ عام 2011، ومعظمهم قد مات أبناءهم في 2011 بسبب حلف الناتو.

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