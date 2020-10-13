رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لليبيا: آمل في عودة زمام الأمور لليبيين

أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه أنطونيو” خلال لقائه اليوم الثلاثاء وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا عن أمله في عودة زمام الأمور لليبيين دون أي تدخل خارجي

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن السفير الأوروبي أكد خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة أن ليبيا بلد أمن وهي ساحة عمل لكافة الجنسيات العربية والأجنبية.

من جانبه أكد باشاغا أن ليبيا تتطلع إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي لها في كافة المجالات وخاصةً الخدمية منها وأوضح أن الليبيين يتطلعون إلى قيادة سياسية واحدة تخرج بالبلاد إلى بر الأمان بعيداً عن أي جهوية أو مناطقية مضيفا أن البيئة جاهزة الآن في ليبيا لإعلان إتفاق سياسي يجمع كل الليبيين ولعل نتائج ومخرجات اللقاءات الخارجية بين الفرقاء خير دليل على ذلك وهي فترة تاريخية لليبيا).

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى موضوع الهجرة غير الشرعية التي أصبحت مصدر قلق لدول المنطقة بالكامل كما استعرض الجانبان ملف التعاون الأوروبي الليبي في كافة لمجالات وخاصة التعاون الإيطالي الليبي في ملف الهجرة غير الشرعية.