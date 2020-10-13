بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتعيين خمس قضاة نساء

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين خمس قضاة نساء،الأحد الماضي، للعمل في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

وقالت البعثة في بيان إن إنشاء هاتين المحكمتين المتخصصتين، فضلاً عن تعيين القاضيات الخمس، يشكل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا. مع إنشاء المحاكم المتخصصة، فإن استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن إلى حد كبير.

وعبر بعثة الأمم المتحدة، عن التزامها بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتوفير برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة المعيّنين في المحاكم المنشأة حديثاً، وتتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج.