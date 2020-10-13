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بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتعيين خمس قضاة نساء

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين خمس قضاة نساء،الأحد الماضي، للعمل في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

وقالت البعثة في بيان إن  إنشاء هاتين المحكمتين المتخصصتين، فضلاً عن تعيين القاضيات الخمس، يشكل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا. مع إنشاء المحاكم المتخصصة، فإن استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن إلى حد كبير.

وعبر بعثة الأمم المتحدة، عن التزامها بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتوفير برنامج تدريبي متخصص  لجميع القضاة المعيّنين في المحاكم المنشأة حديثاً،  وتتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ياحراس المعبد وجميع جيوشيهم الشيطانية وزبانيتهم العربية
    أستعدوا لفيروس أخطر من فيروس كورونا ولن يكون هناك له علاج لا هو ولا كورونا بل الموت والموت القادم من العزيز الجبار إلى جيوش الشيطان على الارض .
    اللهم أرني فيهم عجائب قدرتك وعظمة ملك وقهر سلطانك … اللهم عليك بجيوش الشيطان وذريته الأنسية … اللهم سلط عليهم الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير لهدم أوكار الشيطان تحت الأرض والأوبئة والأمراض لإبادة جيوش الشيطان فوق الأرض والحروب والكوارث تدمير مدن وعواصم وبلدان الشيطان السرية والعلنية … اللهم أجعل القيروس القادم أقوى وأعظم وأسرع من فيروس كورونا في إبادتهم يالله لانهم لايلدون الا فاجراً كافرا … على عالم الشيطان كله يستعد للفيروس الجديد .

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