مفوضية اللاجئين: نازحو العجيلات يعانون نقص السيولة المالية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشواغل الرئيسية التي يعاني منها النازحين بمدينة العجيلات (100 كم غرب طرابلس) تتمثل في قلة الدخل والسيولة وظروف السكن السيئة.

وبينت المفوضية أنها قامت بزيارة ميدانية لمدينة العجيلات، رفقة وزارة المهجرين وصندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، لمراقبة وتقييم ظروف الأسر النازحة المقيمة في تلك المنطقة.

وأكدت المفوضية أنها ستأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحصلة وأعداد العوائل المسجلة للاستجابة لاحتياجاتهم بالتنسيق مع السلطات المعنية.