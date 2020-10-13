خوسيه أنطونيو يعرب عن أمله في عودة زمام الأمور لليبيين دون أي تدخل خارجي

أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه أنطونيو” عن أمله في عودة زمام الأمور لليبيين دون أي تدخل خارجي، مؤكدا أن ليبيا بلد أمن وهي ساحة عمل لكافة الجنسيات العربية والأجنبية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا لأنطونيو بديوان الوزارة صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد باشاغا بأن ليبيا تتطلع إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي لها في كافة المجالات، وتطلعه إلى قيادة سياسية واحدة تخرج بالبلاد إلى بر الأمان بعيداً عن أي جهوية أو مناطقية.

وأضاف باشاغا أن البيئة جاهزة الأن في ليبيا لإعلان اتفاق سياسي يجمع كل الليبيين، ولعل نتائج ومخرجات اللقاءات الخارجية بين الفرقاء خير دليل على ذلك.

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