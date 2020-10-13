واصفا إياه بالخطير جدا.. عبد الجليل: طالبت بالحاج بالتخلي عن قاعدة معيتيقة بعد أحداث 2011 وتسليمها للحكومة ولم ينفذ شيء

اعتبر، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي السابق، مصطفى عبد الجليل، أن أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة الإرهابية، عبد الحكيم بالحاج، شخصية خطيرة جدًا.

وأكد عبد الجليل، في تصريحات إعلامية، أن عبد الرحيم الكيب، رئيس ما يسمى بالحكومة الانتقالية السابق في ليبيا بعد أحداث عام 2011، اشتكى من بلحاج مرارًا، مبينا أن الكيب اشتكى من تغول عبد الحكيم بالحاج عليه في أمور كثيرة أولا سيطرته على قاعدة معيتيقة وتواجده المستمر في فندق المهاري داخل شقة رئاسية كانت للزعيم الراحل العقيد معمر القذافي”.

وأضاف عبد الجليل أنه “اضطر للذهاب إلى بالحاج في بيته وقال له إذا كنت تريد استقرار ليبيا؛ فعليك أن تتخلى عن قاعدة معيتيقة وتسليمها للحكومة، وتتخلى عن المكتب الرئاسي في فندق المهاري، مؤكدا أن ” بلحاج لم ينفذ شيء”.

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