إحصائيات صادمة عن عدد الطائرات الحالية في الشركات الليبية

قطاع الطيران المدني في ليبيا، يعد أحد أكثر القطاعات تضررا و تأثرا بعد نكبة فبراير ، حيث عانت صناعة الطيران الكثير من المشاكل، التي تجعل من الاستمرار في العمل تحدٍ كبير، خاصة بعد الخسائر التي تعرضت لها أكبر مشغلين للنقل الجوي في ليبيا، شركة الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الأفريقية.

هذا القطاع الذي لا يلبس أن يفيق من حادث ليستعد لما بعده، فالمطارات شهدت عمليات تخريبية أسفرت عن خسائر فادحة استنزفت من مقدرات الدولة الليبية الآلاف من الدينارات الليبية، بالإضافة إلي إرهاق ميزانية الدولة الليبية في ظل الوضع الاقتطاع الذي تعاني منه، ناهيك عن الصفقات المشبهوة و الفساد المالي و الإداري التي قضت على الأسطول الجوي للشركة الليبية و شركة الخطوط الأفريقية.

فشتان الفارق بين هذه الشركات قبل 2011 وبعد نكبة فبراير ، حيث كانت الشركتان تمتلكان في 2011 24 و 13 طائرة على الترتيب و اليوم اصبحا لديهما طائرتين فقط ، و الطائرات الباقية طالها التدمير و الحرق و الفساد الإداري الذي عرضهم للإيجار بأبخس الأثمان و في صفقات مشبوهة.

حتى الشركات الجديدة التي تم انشاءها بعد نكبة فبراير لم تستطع أن تغطي العجز الذي نتج عن نكبة فبراير ، فشركة الأجنحة الليبية تمتلك طائرتان و مثلها شركة البراق.

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