مكافحة الأمراض: تسجيل 1164 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا أمس الاثنين بينهم 895 حالة جديدة و269 حالة مخالطة.

وأكد المركز في نشرته اليومية تسجيل ( 541 ) حالة شفاء منها عدد 477 حالة في طرابلس، و3 حالات في كل من الرحيبات طبرق والزنتان و7 حالات في كل من غريان ونالوت وزليتن و23 حالة في سبها و8 حالات في صرمان وحالة واحدة في مصراتة و6 حالات في الكفرة و17 حالة في الحرابة و 9 حالات في زواره.

وأشار المركز إلى تسجيل ( 12 ) حالة الوفاة منها حالتين في كل من بنغازي وسبها وثلاث حالات في مصراتة وحالة واحدة في الشاطئ ومرزق ووادي زمزم وابو نجيم والكفرة والحرابة.

ولفت المركز إلى ارتفاع العدد المجمل لإصابات كورونا في ليبيا إلى 44985 حالة منها الحالات النشطة : 19322 والمتعافين : 25007 والوفيات : 656 حالة.