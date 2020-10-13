تبون: الحل السياسي في ليبيا لن يتحقق إلا بانتخابات تفرز مؤسسات سيادية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن كافّة الحلول المقترحة لحلِّ الأزمة الليبية تتركّز على إعطاء “المهدئات للسرطان”، مضيفا أن أي حل ما عدا الانتخابات يضيع الوقت ويؤزم الوضع.

وأضاف تبون في حديث مصوّر أمام وزارة الدفاع الجزائرية، أنّ بلاده تواصل مساعيها إلى حلٍّ سياسي “سليم” في ليبيا، مؤكّدًا أنّ هذا الأمر لن يتحقّق إلا بانتخابات تفرز مؤسّسات سيادية، بعيدًا عن الصراعات الدولية.

وكان تبون قد شدّد في تصريحات صحفية على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، مشيرا إلى أنّ الأزمة تفاقمت في البلد المجاور بسبب غياب المؤسّسات.

ونوه تبون إلى أنّ تنظيم هذه الانتخابات هو الصيغة القادرة على إفراز الشرعية المطلوبة من أجل بناء باقي المؤسسات الأخرى في ليبيا.

وتابع تبون أنه عقب الانتخابات سيكون هناك برلمان واختيار لرئيس وزراء أو ربما رئيس البلاد بشكل مباشر، ثم تنظيم التوازن بين القوى السياسية استنادًا إلى الدستور.

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