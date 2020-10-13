الأعداد في تزايد.. 1164 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 541 حالة ووفاة 12 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (219).

واستلم المركز عدد (4235) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1786) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (68) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1050) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (86) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (190) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (70) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (300) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (26) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (236) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3071) عينة سالبة، عدد (1164) عينة موجبة (895 جديدة + 269 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 541 حالة جديدة

عدد 107 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 19 حالة جديدة

3.القلعة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

4.العجيلات

عدد 27 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

5.النواحي الأربع

عدد 23 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

6.غريان

عدد 31 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

7.جنزور

عدد 17 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

8.زليتن

عدد 15 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

9.مصراتة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 47 حالة مخالطة

10.الخمس

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

11.صرمان

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

12.المنشية الجميل

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

13.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

14.سواني بني ادم

عدد 9 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 34 حالة جديدة

16.الزنتان

عدد 15 حالة مخالطة

17.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

18.المعمورة

عدد 3 حالة جديدة

19.القره بوللي

عدد 5 حالة جديدة

20.الزاوية الغرب

عدد 7 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

21.الرياينة

عدد 5 حالة جديدة

22.صبراته

عدد 56 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

23.زوارة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 17 حالة مخالطة

24.يفرن

عدد 8 حالة جديدة

25.السايح

عدد 4 حالة جديدة

26.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

27.العوينية

عدد 1 حالة جديدة

28.الجفارة

عدد 11 حالة جديدة

29.المرج

عدد 1 حالة جديدة

30.سبها

عدد 21 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

31.غات

عدد 2 حالة جديدة

32.الشاطئ

عدد 6 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

33.وادي عتبة

عدد 1 حالة جديدة

34.الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

35.البوانيس

عدد 3 حالة مخالطة

36.مرزق

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

37.أوباري

عدد 1 حالة جديدة

38.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

39.الكفرة

عدد 3 حالة جديدة

40.سرت

عدد 8 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 541 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 477 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في الرحيبات

3.عدد 7 حالات في غريان

4.عدد 3 حالات في طبرق

5.عدد 7 حالات في نالوت

6.عدد 23 حالة في سبها

7.عدد 8 حالات في صرمان

8.عدد 1 حالة في مصراته

9.عدد 7 حالات في زليتن

10.عدد 6 حالات في الكفرة

11.عدد 17 حالة في الحرابة

12.عدد 3 حالات في الزنتان

13.عدد 9 حالات في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 12 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في بنغازي

2.عدد 1 حالة في الشاطئ

3.عدد 1 حالة في مرزق

4.عدد 2 حالة في سبها

5.عدد 3 حالات في مصراته

6.عدد 1 حالة في وادي زمزم وابو نجيم

7.عدد 1 حالة في الكفرة

8.عدد 1 حالة في الحرابة

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 44985

2.الحالات النشطة : 19322

3.المتعافين : 25007

4.الوفيات : 656