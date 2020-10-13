طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مؤكدا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات حيث سجلت 541 حالة جديدة و107 حالة مخالطة من إجمالي 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأكد المركز أنه في بنغازي جرى تسجيل 19 حالة جديدة وفي القلعة سجلت 5 حالة جديدة وحالة واحدة مخالطة وفي العجيلات سجلت 27 حالة جديدة و4 حالات مخالطة وفي النواحي الأربع سجلت 23 حالة جديدة و12 حالة مخالطة وفي غريان سجلت 31 حالة جديدة و 14 حالة مخالطة وفي جنزور سجلت 17 حالة جديدة و 3 حالات مخالطة وفي زليتن سجلت 15 حالة جديدة و20 حالة مخالطة وفي مصراتة سجلت حالة واحدة جديدة و47 حالة مخالطة وفي الخمس سجلت 5 حالة جديدة وحالة واحدة مخالطة وفي صرمان سجلت 6 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة وفي المنشية الجميل سجلت 5 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي ترهونة سجلت حالة واحدة جديدة وفي سواني بني ادم سجلت 9 حالات جديدة وفي بني وليد سجلت 34 حالة جديدة وفي الزنتان سجلت 15 حالة مخالطة وفي الرجبان سجلت حالتين جديدتين وفي المعمورة سجلت 3 حالات جديدة وفي القره بوللي سجلت 5 حالات جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت 7 حالات جديدة و4 حالات مخالطة وفي الرياينة سجلت 5 حالات جديدة وفي صبراته سجلت 56 حالة جديدة و3 حالات مخالطة وفي زوارة سجلت 3 حالات جديدة و17 حالة مخالطة وفي يفرن سجلت 8 حالا جديدة وفي السايح سجلت 4 حالات جديدة وفي قصر الأخيار سجلت حالتين جديدتين وفي العوينية سجلت حالة واحدة جديدة وفي الجفارة سجلت 11 حالة جديدة وفي المرج سجلت حالة واحدة جديدة وفي سبها سجلت 21 حالة جديدة و 5 حالات مخالطة وفي غات سجلت حالتين جديدتين وفي الشاطئ سجلت 6 حالات جديدة و8 حالات مخالطة وفي وادي عتبة سجلت إصابة واحدة جديدة وفي الغريفة سجلت إصابة جديدة وأخرى مخالطة وفي البوانيس سجلت 3 حالات مخالطة وفي مرزق سجلت 4 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة وفي أوباري وطبرق سجلت حالة واحدة جديدة في كل منهما وفي الكفرة سجلت 3 حالات جديدة وفي سرت سجلت 8 حالات جديدة.