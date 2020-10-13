الوطني لمكافحة الأمراض: ليبيا تسجل 12 حالة وفاة و 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 حالة وفاة و1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، أمس الاثنين بينهم 895 حالة جديدة و269 حالة مخالطة.

وأفاد المركز في نشرته اليومية بتسجيل 656 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 44985

وأكد المركز أن طرابلس وحدها سجلت 647 حالة وجاءت صبراتة ثانية بـ59 حالة، ثم مصراتة بـ48 حالة، و44 حالة في غريان، و35 حالة في كل من النواحي الأربع وزليتن، و34 حالة في بني وليد، و31 حالة في العجيلات، و26 حالة في سبها، و20 حالة في كل من زوارة وجنزور، و19 حالة في بنغازي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء.

واكتشفت 15 حالة في الزنتان، و14 حالة في الشاطئ، و11 حالة في كل من الجفارة والزاوية الغرب، وتسع حالات في سواني بني آدم، وثماني حالات في كل من سرت ويفرن، وسبع حالات في كل من صرمان والمنشية الجميل، وست حالات في كل من الخمس والقلعة.

إضافة إلى خمس حالات في كل من الرياينة والقرة بوللي ومرزق، وأربع حالات في السايح، وثلاث حالات في كل من الكفرة والبوانيس والمعمورة، وحالتين في كل من الغريفة وغات وقصر الأخيار والرجبان، وحالة واحدة في كل من أوباري وطبرق وادي عتبة والمرج والعوينية وترهونة.

وأشار المركز إلى تسجيل ( 12 ) حالة الوفاة منها حالتين في كل من بنغازي وسبها وثلاث حالات في مصراتة وحالة واحدة في الشاطئ ومرزق ووادي زمزم وابو نجيم والكفرة والحرابة.

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