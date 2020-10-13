شكرى يؤكد تمسك مصر بحل ليبي ـ ليبي

قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى فى مؤتمر مشترك مع نظيريه الأردني والعراقي، إن آليات التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، تتم على أساس التعاون وأطر التفاهم المشترك، عبر الاجتماعات الدورية بين وزراء خارجية الدول الثلاث.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر منذ البداية مهتمة بحل الأزمة الليبية على أساس حل ليبى ليبى بعيدا عن التدخلات الخارجية، مشيرا إلى جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودور القاهرة فى حل الأزمة في إطار العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر، مؤكدا أن مصر أكدت ضرورة وقف الأعمال العدائية وعدم تجاوز خط سرت والجفرة فى ليبيا، مشيرا إلى وجود حوارات في مصر حول الوضع الميدانى والعسكري والمسار الدستورى.

وأوضح شكري في تصريحات نقلتها اليوم السابع أن القاهرة تتطلع إلى أن يتم حل الأزمة الليبية ويتم رسم خارطة طريق لحل الأزمة الليبية ويتمكن الشعب الليبى من تحقيق إرادته، متهما أطراف إقليمية تزعزع أمن واستقرار ليبيا بدفع عناصر إرهابية ومتشددة.