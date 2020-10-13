مؤسسة النفط تتابع التجهيزات في المجمع الصناعي لشركة رأس لانوف

تابعت المؤسسة الوطنية للنفط جاهزية مصانع شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، لإعادة تشغيلها بعد صيانتها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بالإضافة إلى التجهيزات الجارية بالمجمع الصناعي للشركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني بين مسؤولي المؤسسة والشركة، الذي جرى عبر دوائر الاتصال المغلقة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وناقش الاجتماع النشاط العام للشركة، والجوانب المالية والفنية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة ومكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وفقا للتعليمات الصادرة من مؤسسة النفط لجميع شركاتها منذ بداية انتشار الوباء.

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كما تناول الحاضرون المشاريع الرأسمالية المُرحّلة، والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021، وتوجه مدير عام الصناعات بالمؤسسة خالد جويلي بالشكر إلى مجلس إدارة الشركة وجميع العاملين بها، على ما بذلوه من جهد في تنفيذ بعض من المشاريع ذاتيا.

حضر الاجتماع مديرو الإدارات والمهندسون والفنيون المختصون لدى المؤسسة الوطنية للنفط وشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.

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