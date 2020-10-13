نجل اللواء يونس يجدد إتهامه لعبدالجليل بالتورط في قتل والده بعد “تسريبات كلينتون”

ليبيا – أكّد حسام يونس نجل اللواء عبد الفتاح يونس قائد جيش التحرير في ليبيا خلال أحداث فبراير 2011 إنّ الأسرة ستسلّم قضية اغتيال والده إلى محكمة الجنايات الدولية، مشيرًا إلى أنّ قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس هي قضية وطن وشعب بأكمله دون استثناء.

وجاء ذلك في تصريحات خاصّة أدلى بها نجل اللواء عبد الفتاح يونس لصحيفة “اليوم السابع” تعليقًا على تسريبات رسائل البريد الإلكتروني الخاصّ بهيلارى كلينتون، متهمًا رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل وأعوانه بالمشاركة في جريمة اغتيال الشهيد عبد الفتاح يونس، موضّحًا أنّ المجلس الانتقالي كان شغله الشاغل نهب مقدّرات الشعب.

وكشف نجل اللواء عبد الفتاح يونس عن مؤامرة تقودها دول خارجية للتخلّص من والده خلال أحداث فبراير 2011، موضّحًا أنّ رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل أعطى أوامر القبض على والده لقتله، واتهام مجموعة مسلحة بقتله لإبعاد الشبهة عنه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية