البيوضي: معيتيق أو كاجمان سيشرفان على تسيير أعمال الحكومة في حال استقالة السراج

ليبيا – رأى الكاتب والسياسي الليبي المستقل سليمان البيوضي أنّ تنفيذ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للوعد الذي قدّمه بالاستقالة من منصبه وأشاد المجتمع المحلّي والدولي به أمر لا يمكن التنبؤ به.

البيوضي وفي تصريح لموقع “العربية” أضاف أنّ استمرار بقائه في السلطة إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي سيثبّت قاعدة أنه لا أحد يريد المغادرة، كما أنّ خروجه منها قد يعطيه مصداقية قد تنسي الليبيين بعضًا من حقبة حكمه المليئة بالأحداث.

وفي حال استقالة السراج في الموعد الذي حدّده وشغور منصب رئيس الحكومة قبل تشكيل سلطة جديدة تتولّى زمام الأمور، أوضح البيوضي أن صلاحياته ستنتقل إلى أحد نائبيه، وهما أحمد معيتيق أو عبد السلام كاجمان؛ للإشراف على تسيير أعمال الحكومة ولمدّة محدّدة لا تتجاوز 10 أيام، حسب المادة 4 من الاتفاق السياسي الليبي.

وتابع الكاتب السياسي أنّ كلّ المؤشّرات القائمة تؤكّد أنّ الوصول إلى حلٍّ ومرحلة انتقالية جديدة هو القادم، متوقّعًا أن تشهد ليبيا ميلاد حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد إذا لم تحدث تصدّعات على الجبهة الدولية.

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