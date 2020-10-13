السيسي: نهدف إلى تثبيت الموقف الحالي في ليبيا وفق الخطوط المعلنة لإعادة الاستقرار والأمن فيها

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الأساسي هو تثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع في ليبيا وفق الخطوط المعلنة، سعياً إلى التوصل إلى حل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لوزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية أيمن الصفدي، لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف السيسي أن استعادة الاستقرار في ليبيا يتحقق من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.

وشدد السيسي أن التنسيق المشترك وقوة الإرادة ووحدة المواقف العربية من شأنها فرض محددات وخطوط الأمن القومي العربي.

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