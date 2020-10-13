ليبيا 24 تكشف كواليس اجتماع القاهرة لليوم الثالث لبحث قاعدة دستورية لإجراء انتخابات

أكد مراسل ليبيا 24 أن الأطراف الليبية تناقش عددا من المقترحات الدستورية خلال اجتماعهم لليوم الثالث بالعاصمة المصرية القاهرة لبحث قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال مراسلنا، إنه تم خلال الاجتماع اقتراح تعديل دستور ليبيا لعام 1951 والعمل به لمدة 5 سنوات كفترة انتقالية، ما تم اقتراح كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مسودة الدستور الحالية

وأشار إلى أن ابرز النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية على نقاط الحكم المحلي وتوزيع الموارد والثروات وشروط الترشح للانتخابات

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