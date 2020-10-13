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خلال اجتماع للمجلس الرئاسي.. استعراض خطط عمل وزارة الدفاع

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استعرض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عمل وزارة الدفاع، والمطالبات الخاصة بالوزارة خلال المرحلة الراهنة، والخطط التي تعكف على تنفيذها.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء،  برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي  أحمد عمر معيتيق، بحضور النائب عبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، وزير الدفاع صلاح الدين النمروش ، وعدد من المختصين والمستشارين بالوزارة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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