عماري زايد يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مسار المحادثات الليبية

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ” خوسيه انطونيو ساباديل”، مستجدات الأوضاع ومسار المحادثات الحالية الليبية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا ومسار المحادثات الحالية، والتأكيد على توحيد كل المسارات التي تهدف لإجراء الانتخابات، ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الليبية وفق مسارات “برلين”.

وتطرق اللقاء لاجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية تحت مظلة “برلين”، ودعمها لضمان استمرار تدفق النفط وعدم استغلاله في المساومات السياسية وأكد الطرفين على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة وتهيئة المناخ السياسي من أجل الاستفتاء على الدستور كما جرى بحث آليات التعاون في مجال التعليم، والتأكيد على عودة الشركات الأوروبية لاستئناف أعمالها في ليبيا.