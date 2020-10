أخبار ليبيا24 رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين خمس قضاة نساء، يوم أمس الأحد للعمل في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال. وأضاف البعثة في بيان لها أن يشكل إنشاء هاتين المحكمتين المتخصصتين، وتعيين القاضيات الخمس، خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في […]

The post البعثة الأممية في ليبيا ترحب بتعيين قاضيات في محاكم متخصصة بقضايا العنف appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24