وفد من المنطقة الشرقية يزور مصراتة لـ”طي صفحة الماضي”

في تطور لافت لمسار الوصول إلى حل سلمي، وصل السبت إلى مصراتة، وفد من قبائل المنطقة الشرقية، حيث لاقى استقبالا رسميا واجتماعيا.

وناقش الطرفان قضية الأسرى والعمل على وضع الترتيبات اللازمة لإطلاق سراحهم، وفي السياق نفسه، قام الوفد بزيارة لمدينة تاورغاء واطلع على مخرجات المصالحة بينها وبين مدينة مصراتة ونتائجها الإيجابية وفتح الطريق بين مدن الشرق والغرب.

من جانبه أعرب الوفد عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وأبدى نيته الخالصة لطي صفحة الماضي والعمل الجاد لصون وحدة التراب الليبي وحل مشاكله السياسية والاجتماعية.

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