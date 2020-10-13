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وفد من المنطقة الشرقية يزور مصراتة لـ”طي صفحة الماضي”

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في تطور لافت لمسار الوصول إلى حل سلمي، وصل السبت إلى مصراتة، وفد من قبائل المنطقة الشرقية، حيث لاقى استقبالا رسميا واجتماعيا.

وناقش الطرفان قضية الأسرى والعمل على وضع الترتيبات اللازمة لإطلاق سراحهم، وفي السياق نفسه، قام الوفد بزيارة لمدينة تاورغاء واطلع على مخرجات المصالحة بينها وبين مدينة مصراتة ونتائجها الإيجابية وفتح الطريق بين مدن الشرق والغرب.

من جانبه أعرب الوفد عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وأبدى نيته الخالصة لطي صفحة الماضي والعمل الجاد لصون وحدة التراب الليبي وحل مشاكله السياسية والاجتماعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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