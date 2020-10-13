شركة راس لانوف تبحث جاهزية مصانعها لإعادة التشغيل

عُقِدَ اجتماع فني لشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، لمناقشة جاهزية مصانع الشركة لإعادة تشغيلها، بعد إجراء عمليات الصيانة المطلوبة، وتوفير قطع الغيار اللازمة، والقيام ببرتوكولات السلامة الواجب اتخاذها، بالإضافة إلى التجهيزات الجارية بالمجمع الصناعي.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس مناقشة النشاط العام للشركة، والجوانب المالية والفنية، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقاً للتعليمات التي أصدرتها المؤسسة الوطنية للنفط لجميع شركاتها منذ بداية انتشار الوباء.

كما ناقش الحاضرون المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021 .

وحضر الاجتماع مدير عام الصناعات بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد جويلي، وأعضاء مجلس الإدارة بشركة راس لانوف أحمد سليمان، وعبد الرزاق زريبة، ومحمد عوض، وفرج الفرجاني وحضر الاجتماع مدراء الإدارات والمهندسين والفنيين المختصين لدى المؤسسة الوطنية للنفط وشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز.