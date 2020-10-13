رميح: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أغفلت المسار الدستوري رغم أهميته في المرحلة الحالية

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي رميح، إن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قامت بإغفال مسار هام جدا، وهو المسار الدستوري.

وأضاف رميح أن البعثة تحدثت عن 3 مسارات وعملت عليها، موضحا أن أولها المسار الأمني العسكري، وثانيها المسار السياسي، وثالثها المسار الاقتصادي وهو ليس مهم بالدرجة الاولي والثانية.

وتابع رميح أن كل الدول في حالة الأزمات لا تبنى إلا بالدستور، مضيفا أن المستشارين والمراقبين يتساءلون، لماذا الأمم المتحدة والبعثة الأممية أغفلت المسار الدستوري! موضحا أن اتفاق الصخيرات لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري حتى هذه اللحظة، مضيفا أن هذه نطقه جدلية ودستورية.

وشدد رميح على أن ما يسمى بمجلس الدولة والذي يتلقى تعليمات من الخارج، توجه إلى القاهرة، وبإصرار شديد على أمر واحد فقط، وهو الاستفتاء على مسودة الدستور المعيبة وغير المقبولة من جموع الليبيين.

وذكر رميح أن مجلس النواب، وباعتراف الجميع، منفتح لعدة آراء، مثل رأي أن يتم تعديل المواد المختلف عليها، وتشكيل هيئة تأسيسيه جديدة، ونعود إلى دستور الآباء المؤسسون سواء المعدل أو غير المعدل.

ونوه رميح إلى أن الإصرار على مسودة الدستور يدل أن هناك مواد هم صنعوها بأنفسهم وفصَّلوها تفصيلا مناسبا لرويتهم الأمر.

ورفض رميح فكرة رهن ليبيا إلى جماعه تريد تلقي المعلومات من الخارج، في إشارة إلى استمرار ما يسمى بمجلس الدولة في فرض رأيه وعرقلة المسار الدستوري.

وتابع رميح أنه لديه معلومات أن كل ما يقوم به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة هو بتعليمات مباشرة من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف رميح أن مصر أكدت مرارا بأنها لن تسمح بتدخل خارجي بالأزمة الليبية، مؤكدا أنه هناك وضعا خطيرا جدا نوه إليه بعض رجال الاقتصاد في ليبيا بأن هناك من يريدون لليبيا إعلان الإفلاس.

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