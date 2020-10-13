«مالية الوفاق»: 16.22 مليار دينار للمرتبات خلال تسعة أشهر

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق أن إجمالي ما تم صرفه لباب المرتبات وما في حكمها خلال الفترة بين الأول من يناير 2020 إلى 30 سبتمبر من العام ذاته وصل إلى 16 مليارا و223 مليون دينار.

وأوضحت الوزارة أن هذا المبلغ تم تدبيره من الموارد المالية العامة، التي بلغ إجماليها 41 مليارا و959 مليون دينار، وفق الترتيبات المالية للعام 2020، حسبما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

ووصلت النفقات على الباب الثاني «نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل» إلى مليارين و578 مليون دينار، والباب الثالث «مشروعات وبرامج التنمية» 368 مليون دينار، والباب الرابع « نفقات الدعم» أربعة مليارات و200 مليون دينار، والباب الخامس «الطوارئ» مليارين و806 ملايين دينار.

ووصل إجمالي تمويل نفقات الجهات العامة إلى 26 مليارا و175 مليون دينار. وأشارت الوزارة إلى أن مصدر هذه الأرقام هو تقارير المتابعة الشهرية الصادرة عن الإدارات والجهات التابعة لوزارة المالية، وهي: إدارة الميزانية، وإدارة الخزانة وإدارة المتابعة، ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك.

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