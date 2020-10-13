ميناء بنغازي: دخول قرابة 1000 سيارة قادمة من السوق الأوروبية

أعلن ميناء بنغازي البحري اليوم الثلاثاء دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها قرابة 1000 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي دخول سفينة نقل السيارات (قراند هيوستن) وعلى متنها عدد 964 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

وأشار الشهيبي إلى دخول السفينة (ايجي فيوتشر) وعلى متنها عدد 396 حاوية بضائع وسلع مختلفة وكذلك السفينة (تيلي راس) وعلى متنها عدد 260 حاوية بضائع متنوعة بالإضافة إلى السفينة (لونا أف) وعلى متنها عدد 130 حاوية بضائع وسلع مختلفة والسفينة (أس فري) وعلى متنها عدد 118 حاوية بضائع مختلفة.