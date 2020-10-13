وزير خارجية مصر: التحذير من تجاوز “سرت- الجفرة” أنقذ ليبيا

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على جعل “سرت- الجفرة” بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، قد ساهم بقوة في تصحيح المسار بخصوص الأزمة الليبية، وترك آثارًا إيجابية على صعيد منع المزيد من التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

جاءت تصريحات “شكري” خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي.

وقال وزير الخارجية المصري إن القاهرة لن تتراجع عن تمسكها بنجاعة الآليات السلمية في الحوار والمبعوث الأممي ومسؤوليته بهذا الخصوص، بالإضافة للجهد المبذول بحكم العلاقات الوثيقة.

وأضاف أن بلاده تضع مصالح الشعب الليلي كأولوية قصوى، وترى أنها مرهونة بمنع التدخلات الخارجية خاصة من الدول التي تقع خارج الإطار العربي، مشددًا على أهمية مواصلة الحرب ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الحوارات التي رعتها مصر ركزت على التطورات الميدانية العسكرية، مؤكدًا أن القاهرة حريصة كل الحرص على أن يتمكن المواطنون الليبيون من التعبير عن مستقبلهم عبر دستور يضمن الاستقرار والسيادة ويُعبر عن التفاهم الحقيقي بين مكونات الشعب الليبي.

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