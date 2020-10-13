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وزير خارجية مصر: التحذير من تجاوز “سرت- الجفرة” أنقذ ليبيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على جعل “سرت- الجفرة” بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، قد ساهم بقوة في تصحيح المسار بخصوص الأزمة الليبية، وترك آثارًا إيجابية على صعيد منع المزيد من التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

جاءت تصريحات “شكري” خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي.

وقال وزير الخارجية المصري إن القاهرة لن تتراجع عن تمسكها بنجاعة الآليات السلمية في الحوار والمبعوث الأممي ومسؤوليته بهذا الخصوص، بالإضافة للجهد المبذول بحكم العلاقات الوثيقة.

وأضاف أن بلاده تضع مصالح الشعب الليلي كأولوية قصوى، وترى أنها مرهونة بمنع التدخلات الخارجية خاصة من الدول التي تقع خارج الإطار العربي، مشددًا على أهمية مواصلة الحرب ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الحوارات التي رعتها مصر ركزت على التطورات الميدانية العسكرية، مؤكدًا أن القاهرة حريصة كل الحرص على أن يتمكن المواطنون الليبيون من التعبير عن مستقبلهم عبر دستور يضمن الاستقرار والسيادة ويُعبر عن التفاهم الحقيقي بين مكونات الشعب الليبي.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الخط الاحمر السكساوى يوم 8 سكسة الساعة سكسة جعل مؤخرة اردوغان حمراء من الخط الاحمر السيساوى .
    اى مبادرة سلام دون قوة ردع قادرة على تنفيذها لاقيمة لها فاتفاق الصخيرات لم ينفذ كاملا وفشل لان الدول الراعية له لم توفر له الحماية لتطبيقه بينما وقف اطلاق النار المصرى عند الخط الاحمر تم من منطق القوة المصرية لردع تركيا ومليشياتها بينما الجيش الوطنى يحترم القرار المصرى ويثق فيه وقدم تنازلات اغضبت العديد من ابناء الشعب الليبى عندما انسحب من طرابلس وتصورت المليشيات انه ضعف فاندفعوا الى سرت للسيطرة عليها بدعم تركى فتم ابادة المهاجمين واغراق اثنين من السفن التركية وترك الثالثة لانقاذ الغرقى بعدها تم احترام الخط الاحمر خاصة ان تاريخ الجيش المصرى معروف فى الانتصار على التتار ثم على الجيش العثمانى نصرا ساحقا فى معركتى قونية ونصبين ولا قبل للجيش التركى بمواجهة الجيش المصرى فى اى مكان حتى فى العراق وسوريا حيث ان معركة نصبين كانت فى سوريا وغرق 12 الف من الجيش العثمانى اثناء فرارهم فى نهر الفرات فهل نرى جيش عربى موحد تقوده مصر ينضم اليه الجيش العراقى والسورى والاردنى والخليجى والليبى للتصدى لجيش الدعارة التركى !!

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