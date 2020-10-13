السيسي: نسعى لحل شامل واستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التطورات الليبية مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضى، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن اللقاء شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.

وبحسب البيان، الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، فإن اللقاء تطرق إلى التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، وأكد السيسي أن الهدف الأساسي هو تثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، سعياً إلى التوصل إلى حل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.

وفي السياق تفسه، شدد الرئيس المصري على أن التنسيق المشترك وقوة الإرادة ووحدة المواقف العربية من شأنها فرض محددات وخطوط الأمن القومي العربي.