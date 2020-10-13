معيتيق وسفير الاتحاد الأوروبي يؤكدان دعم مخرجات برلين

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه انطونيو سابديل” خلال لقائهما اليوم الثلاثاء على دعم مخرجات مؤتمر برلين.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، التأكيد على دعم مسار مخرجات مؤتمر برلين وما توصل إليه الاجتماع المنعقد في برلين مؤخراً، من أجل دعم المسار الدستوري وتوحيد الميزانية العامة وتأكيد العمل مع الأطراف الدولية لضمان استمرار إنتاج النفط وما اتخذ من خطوات لحزمة الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد السفير، استعداد الاتحاد الأوروبي العمل مع البلديات للإسهام في عدد من مشروعات التنمية ودعم وتوحيد الجهود بما يمكن المفوضية العليا للانتخابات للانتهاء من استحقاقاتها خلال الفترة القادمة.