اجتماع لفريق الحملة التوعوية المجتمعية بالمركز الوطني

عقد في قاعة اجتماعات المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس اجتماع ضم رئيس وأعضاء فريق الحملة التوعوية المجتمعية بالمركز، ومدير إدارة الخدمات الصحية، ومسؤول النشاط.

الاجتماع تم خلاله الاتفاق على المشاركة في انطلاق الحملة خلال هذا الأسبوع من خلال فريق الرصد وتوزيع الملصقات التوعوية، وإقامة دورات تدريبية لمقدمي الرعاية الصحية الأولية.

كما سيشهد الأسبوع القادم إعداد ورش عمل لقطاع التعليم للعودة المدرسية الآمنة، وورش عمل تستهدف الأئمة والوعاظ بفرع الأوقاف ببلدية أبوسليم.

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