السيسي: الهدف الأساسي تثبيت الموقف الحالي وفق الخطوط المعلنة بليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير خارجية الاردن، أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الهدف الأساسي هو تثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، سعياً إلى التوصل إلى حل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، حيث أكد السيسي أن الهدف الأساسي هو تثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، سعياً إلى التوصل إلى حل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي، مشدداً على أن التنسيق المشترك وقوة الإرادة ووحدة المواقف العربية من شأنها فرض محددات وخطوط الأمن القومي العربي.