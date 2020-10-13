ليبيا الان

استعداد أوروبي لدعم المشروعات التنموية في البلديات ومفوضية الانتخابات

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد الاتحاد الأوروبي استعداده العمل مع البلديات للإسهام في عدد من مشروعات التنمية ودعم وتوحيد الجهود بما يمكن المفوضية العليا للانتخابات للانتهاء من استحقاقاتها خلال الفترة القادمة، بحسب إدارة التواصل والإعلام.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتق، ظهر اليوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، خوسيه انطونيو سابديل، الذي استلم مهامه مؤخراً.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على دعم مسار مخرجات مؤتمر برلين وما توصل إليه الاجتماع المنعقد في برلين مؤخراً، من أجل دعم المسار الدستوري وتوحيد الميزانية العامة وتأكيد العمل مع الأطراف الدولية لضمان استمرار إنتاج النفط وما اتخذ من خطوات لحزمة الإصلاحات الاقتصادية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الأمن الليبي ـ بوابات الشرطة العسكرية العربية الليبية .:
    13 أكتوبر، 2020 الساعة 4:55 م
    🚫لايوجد سفراء او يستطيع أي أجنبي يتدخل في الشئون الأمن الجنائي الليبي ـ🚫

    -أوضحت بعض التقارير بالصور وجود جماعات أجنبية في ليبيا يروجون لمخدر الهيروين والكوكايين و من بينهم فتيات وذكور تنحدر أصولهم من أوروبا الشرقية ـ
    وتمولهم جماعات من دول دخلوا لليبيا كلاجئين ” تمقرسوا بالليبي ” ـ
    ويعملون في منظمات مخفية تمارس طقوس تم الأبلاغ عنها منذ العام الماضي لمحاربة الاسلام في شمال أفريقيا وتم ضبط والقبض العديد منهم في الأمن الجنائي المغربي بالأصفاد ومعهم هواتفهم ومضبوطات ممنوعة وجماجم ومواد مسحوقة وكتابات غريبة و لتحقيق معهم واحتجازهم بسبب الترويج للفساد واستدراج الشباب المسلم
    🟡 .للمهلكات .🟡
    ✅ ويجب تنبيه وتوعية أولياء الأمور بمراقبة اي نشاطات مشبوهة من أبنائهم وبناتهم . قبل فوات الأوان .

    – مجموعات من التحري الليبي عليهم متابعة هذا الملف مع حفظة كتاب الله ومن اين جائت هذه الحركة الشاذة عن المجتمع الليبي .
    👇
    .youtube.com/watch?v=w38XBW_NQWg

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