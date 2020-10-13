استعداد أوروبي لدعم المشروعات التنموية في البلديات ومفوضية الانتخابات

أكد الاتحاد الأوروبي استعداده العمل مع البلديات للإسهام في عدد من مشروعات التنمية ودعم وتوحيد الجهود بما يمكن المفوضية العليا للانتخابات للانتهاء من استحقاقاتها خلال الفترة القادمة، بحسب إدارة التواصل والإعلام.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتق، ظهر اليوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، خوسيه انطونيو سابديل، الذي استلم مهامه مؤخراً.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على دعم مسار مخرجات مؤتمر برلين وما توصل إليه الاجتماع المنعقد في برلين مؤخراً، من أجل دعم المسار الدستوري وتوحيد الميزانية العامة وتأكيد العمل مع الأطراف الدولية لضمان استمرار إنتاج النفط وما اتخذ من خطوات لحزمة الإصلاحات الاقتصادية».

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