باشاغا يلتقي أعضاء الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب

التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ظهر اليوم الثلاثاء بمقر ديوان الوزارة أعضاء الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب, بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ومدير الإدارة العامة للعلميات الأمنية ونائبه ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية.

و استعرض أعضاء الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب ورش عمل الفريق في الداخل والخارج واللجان الفنية المنبثقة عنها, كما استعرض أعضاء الفريق في عرض مرئي رؤية وأهداف وآلية عملهم في مجلات مكافحة الإرهاب وأبعاده المحلية والإقليمية.