محمود عبد العزيز يتهم البعثة الأممية بشق صف الغرب الليبي ويؤكد حفتر لا يمثل الجيش

رصد ليبيا 24

اتهم عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته محمود عبد العزيز، بعثة الأمم المتحدة بشق صف الغرب الليبي، مؤكدا أنها غير واضحة في المعلومات التي تعطيها للأعضاء الدائمين

وبشأن حفتر قال عبد العزيز حفتر لا يمثل الجيش

وحول دور مصر في حل الأزمة الليبية، زعم أن مصر شريك أساسي في تخريب ليبيا، مشيرا إلى أن تقارير الخبراء اتهمت مصر بأن دورها سلبي

وأدعى عبد العزيز أن إشراف المخابرات المصرية على الحوار هو استخفاف بالشعب الليبي”

واستمر في زعمه قائلا ” أكبر عار على أي ليبي يقبل بدستور يصاغ في المخابرات المصرية ” على حد زعمه.

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