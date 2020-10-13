مركز الرقابة على الأغذية يرصد مخالفات في طرابلس ومصراتة والسواني

استكمالا لجولات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية التفتيشية في عدد من المدن، رصدت بعض المخالفات في محال اللحوم بطرابلس، حيث لوحظ عدم وجود شهادات صحية لأغلب العاملين، بالإضافة إلى عدم ضبط درجة حرارة مناسبة في ثلاجات حفظ الأسماك، وعدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.

وفي مصراتة تم رصد مخالفات أخرى في محال الألبان بالبلدية، والتي تمثلت في وجود حشرات في المحال، بالإضافة إلى عدم تغطية خزانات المياه.

كما رصد المركز تجاوزات أخرى في بعض المخابز في بلدية السواني تمثلت في انعدام النظافة العامة والتهوية، وعدم صلاحية المعدات المستخدمة في صناعة الخبز.

وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات الضبطية حيال تلك المخالفات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا