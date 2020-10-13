ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

13 October, 2020

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعها العادي الأول لسنة 2020 اليوم الثلاثاء ،وتناول الاجتماع تقريراً عن أداء قطاع الإتصالات خلال العام الحالي، إضافة إلى تناول الموقف المالي والإداري لشركات الإتصالات والمعلوماتية واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام 2020م.

إلى ذلك تم المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2010، 2011، 2012، 2013 المعتمدة من ديوان المحاسبة ،كما أوصت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بإجراء مراجعة وتقييم لأداء الادارة التنفيذية للشركة وكذلك الشركات التابعة لها.

و ترأس الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيس الجمعية العمومية للشركة فائز السراج وبحضور أعضاء الجمعية العمومية وهم بصفاتهم وزير التخطيط د. الطاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج ابومطاري، ووزير المواصلات م. ميلاد معتوق، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة هاشم ضيف الله، ورئيس الهيئة العامة للإتصالات سامي الفنطازي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبيدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات القابضة د. فيصل القرقاب، والمدير العام لشركة الإتصالات القابضة السيد رجب بن رجب، ومدير الإدارة المالية بالشركة مصطفى المزوغي، ومدير الإدارة القانونية خالد زغينين، ومندوب عن ديوان المحاسبة.