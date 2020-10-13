إدارة التواصل والإعلام: عماري والسفير الأوروبي يؤكدان على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية لتوحيد المؤسسات السيادية

قالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن عضو المجلس الرئاسي، محمد عماري وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو ساباديل أكدا خلال لقائهما، صباح اليوم الثلاثاء «على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة وتهيئة المناخ السياسي من أجل الاستفتاء على الدستور».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عماري والرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، السفير خوسيه أنطونيو ساباديل بحثا خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، أوجه التعاون بين البعثة وليبيا.

أوضحت أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء جرى خلاله «استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا ومسار المحادثات الحالية، والتأكيد على توحيد كل المسارات التي تهدف لإجراء الانتخابات، ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الليبية وفق مسارات برلين».

وأشارت إدارة التواصل والإعلام إلى أن اللقاء تطرق أيضا لمناقشة «اجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية تحت مظلة برلين، ودعمها لضمان استمرار تدفق النفط وعدم استغلاله في المساومات السياسية».

كما بحث عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق مع السفير الأوروبي آليات التعاون في مجال التعليم، والتأكيد على عودة الشركات الأوروبية لاستئناف أعمالها في ليبيا، بحسب إدارة الإعلام والتواصل.

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