انطلاق حملة “في بيتك خليك ونحن نجيك” في عدة مدن ليبية

أخبار ليبيا24

انطلقت في عدة مدن ليبية اليوم الثلاثاء حملة “في بيتك خليك ونحن نجيك” التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف صندوق التضامن الاجتماعي.

وتستهدف الحملة الأشخاص ذوي الإعاقة في بيوتهم وتزويدهم بالمعقمات والمطهرات ووسائل الحماية من جائحة كورونا إضافة إلى توفير بعض المستلزمات والمعدات المساعدة.

هذا وستكون الفئات المستهدفة متعددي الإعاقة ومصابي النخاع الشوكي والذين يعانون من الشلل الرباعي والشلل النصفي وأسرهم.

وبدأت الحملة صباح اليوم الثلاثاء في مدن طرابلس والمنطقة الوسطى ومصراتة وبني وليد وسرت وسبها وعدد من مناطق الجنوب.

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