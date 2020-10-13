بحضور السراج.. شركة البريد تبحث الموقف المالي والإداري

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعها العادي الأول لسنة 2020 اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيس الجمعية العمومية للشركة فائز السراج وبحضور أعضاء الجمعية العمومية وزير التخطيط الطاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج ابومطاري، ووزير المواصلات ميلاد معتوق، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة هاشم ضيف الله، ورئيس الهيئة العامة للإتصالات سامي الفنطازي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبيدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات القابضة فيصل القرقاب، والمدير العام لشركة الاتصالات القابضة رجب بن رجب، ومدير الإدارة المالية بالشركة مصطفى المزوغي، ومدير الإدارة القانونية خالد زغينين، ومندوب عن ديوان المحاسبة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع تناول تقريراً عن أداء قطاع الاتصالات خلال العام الحالي، إضافة إلى تناول الموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات والمعلوماتية واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام 2020م كما تمت المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2010، 2011، 2012، 2013 المعتمدة من ديوان المحاسبة وأوصت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بإجراء مراجعة وتقييم لأداء الإدارة التنفيذية للشركة وكذلك الشركات التابعة لها.